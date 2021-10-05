К Новым Рубежам: В России продлен временный порядок признания лица инвалидом

Временный порядок признания лица инвалидом и установления степени утраты профессиональной трудоспособности продлен до 1 марта 2022 года.

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Согласно постановлению Правительства России от 21 сентября 2021 года №1580 первичное и повторное освидетельствование граждан будет проводиться в заочной форме на основании документов, представленных медицинской организацией, без личного присутствия гражданина. В Алтайском крае организована доставка направлений на медико-социальную экспертизу медицинскими организациями в бюро медико-социальной экспертизы курьерами, по почте и в электронном виде.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает в период со 2 октября 2021 года по 1 марта 2022 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу предусмотрено автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности на шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Детям, которым при предыдущем освидетельствовании установлена категория «ребенок-инвалид» до 18 лет и сейчас необходимо пройти переосвидетельствование для установления группы инвалидности, при отсутствии направления также автоматически продлевается инвалидность. Группа инвалидности устанавливается на шесть месяцев на основании данных, которые есть в протоколе проведения медико-социальной экспертизы при предыдущем освидетельствовании.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов также продлена на шесть месяцев вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. Автоматическое продление инвалидности и ИПРА проводится по спискам, поступающим из Пенсионного фонда России в течение двух недель до даты окончания срока инвалидности. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и ИПРА направляется гражданину заказным почтовым отправлением.

Аналогичный порядок первичного освидетельствования, переосвидетельствования и автоматического продления ранее принятых экспертных решений предусмотрен для граждан, пострадавших на производстве. Он прописан в постановлении Правительства России «О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания». Его действие также продлено до 1 марта 2022 года.

Обращения по вопросам медико-социальной экспертизы можно направить по электронной почте gbmse22@fbmse.ru, получить консультацию — на горячей линии (3852) 42-10-78 или по телефону доверия (3852) 42-10-99.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»