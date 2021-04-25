К Новым Рубежам: В регионе пройдет краевое онлайн родительское собрание «Родителям PROлето»

27 апреля в 16.00 пройдет краевое онлайн родительское собрание "Родителям PROлето", посвященное летнему детскому отдыху.

https://www.maam.ru

Специалисты и организаторы летнего отдыха проинформируют об особенностях проведения летней оздоровительной кампании 2021 года и ответят на вопросы о том, как подать заявку на единой платформе регистрации путевок «Заявка22»,о стоимости путевки и ее софинансирования, о необходимых документах для отправки детей в загородный лагерь отдыха.

Также будет рассказано о проведении профильных(тематических) смен и организации занятости детей в летний период по различным направленностям, о новых туристических маршрутах и формах семейного отдыха.

Задать интересующие вопросы по теме летнего отдыха, а также полу-чить нужную информацию можно на сайте «Алтайские каникулы» и по те-лефону «горячей линии» 8(961)983-9920.

Вопросы для обсуждения на родительском собрании организаторы ждут по телефону: 8(3852)206-133 до 26 апреля

Подробнее о собрании можно узнать на сайтеdooc-altai.ru

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

совместно с Министерством образования и науки Алтайского края

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством образования и науки Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»