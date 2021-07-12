К Новым Рубежам: В ООО «Александра» выявлены нарушения

В июне 2021 года прокуратурой Локтевского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в деятельности ООО "Александра", которое содержит на своем попечении людей пожилого возраста в стационарном учреждении (с. Николаевка).

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В ходе проверки в деятельности ООО «Александра» выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, в нарушение санитарных правил работники ООО «Александра» не проходят периодические медицинские осмотры. Кроме этого, работниками пищеблока не соблюдаются требования, касающиеся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, установленные законодательством Российской Федерации.

На пищеблоке организации не проводится отбор суточных проб. Кроме того, отсутствует товаросопроводительная документация на принимаемую в ООО «Александра» пищевую продукцию, в том числе продовольственное сырье. Также выявлено нарушение требований к обработке посуды на пищеблоке.

В связи с указанными прокуратурой Локтевского района в адрес руководителя ООО «Александра» внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того в отношении должностного и юридического лица прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 6.3, 6.4, 6.6 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в ТО Управления Роспотребнадзора.

Также в настоящее время на исполнении ОСП Локтевского района находится исполнительный лист, выданный на основании решения суда по иску прокурора, предъявленного в феврале 2020 г. в связи с выявлением нарушений пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ООО «Александра».

ОСП Локтевского района проводится комплекс мероприятий, направленных на устранение нарушений ООО «Александра».

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Фото иллюстративное.

Автор: Н.Трегубова, помощник прокурора Локтевского района.

Газета «К Новым Рубежам»