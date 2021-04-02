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Горняк

К Новым Рубежам: В Локтевском районе выполняют распоряжение губернатора края

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

29 марта на оперативном совещании правительства Алтайского края Виктор Томенко потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов в период межсезонья.

МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам"

О том, как проходят мероприятия по расчистке снега у нас в районе мы писали ранее, так

как данные работы ведутся в муниципалитете с середины марта.

Главы поселений заключили договора с сельхозпредприятиями и индивидуальными предпринимателями, однако не везде успевают в срок по причине ограниченности в привлечении техники. Так, на данный момент еще ведутся работы в селе Успенка и поселке Масальском.

В городе Горняке почищены все основные улицы, с особо проблемных их участков снег вывезен. Остаются дворовые территории, где расчистка снега будет проводиться следующим образом: при заключении договора — управляющей организацией, при отсутствии такого договора – силами собственников жилья.

По словам первого заместителя главы района С.В. Чичикина, дорожный фонд, который был запланирован на борьбу со снегом, уже существенно перебрали.

— Необходимые работы проводятся, дорожниками уже расчищены все подъезды к селам, открыты все водопропускные трубы, нарезку подходов к этим трубам завершают буквально сегодня. Надеемся, что удастся справиться и с проблемными участками, — сказал он. — Так, ими был оперативно устранен провал дорожного полотна в направлении села Самарка. Остается сложным участок в сторону села Александровка, здесь на трассе наблюдается сужение дороги протяженностью около 10 км. Чтобы не допустить разрушения, работы необходимо провести в ближайшее время, для этого дорожниками решается вопрос о привлечении техники из соседнего района.

2 апреля в администрации района пройдет совещание с главами администраций поселений и руководителями предприятий, где будут подведены итоги работы по расчистке муниципалитета от снега.

Автор: МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам".

Газета «К Новым Рубежам»

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