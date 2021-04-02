К Новым Рубежам: В Локтевском районе выполняют распоряжение губернатора края

29 марта на оперативном совещании правительства Алтайского края Виктор Томенко потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов в период межсезонья.

МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам"

О том, как проходят мероприятия по расчистке снега у нас в районе мы писали ранее, так

как данные работы ведутся в муниципалитете с середины марта.

Главы поселений заключили договора с сельхозпредприятиями и индивидуальными предпринимателями, однако не везде успевают в срок по причине ограниченности в привлечении техники. Так, на данный момент еще ведутся работы в селе Успенка и поселке Масальском.

В городе Горняке почищены все основные улицы, с особо проблемных их участков снег вывезен. Остаются дворовые территории, где расчистка снега будет проводиться следующим образом: при заключении договора — управляющей организацией, при отсутствии такого договора – силами собственников жилья.

По словам первого заместителя главы района С.В. Чичикина, дорожный фонд, который был запланирован на борьбу со снегом, уже существенно перебрали.

— Необходимые работы проводятся, дорожниками уже расчищены все подъезды к селам, открыты все водопропускные трубы, нарезку подходов к этим трубам завершают буквально сегодня. Надеемся, что удастся справиться и с проблемными участками, — сказал он. — Так, ими был оперативно устранен провал дорожного полотна в направлении села Самарка. Остается сложным участок в сторону села Александровка, здесь на трассе наблюдается сужение дороги протяженностью около 10 км. Чтобы не допустить разрушения, работы необходимо провести в ближайшее время, для этого дорожниками решается вопрос о привлечении техники из соседнего района.

2 апреля в администрации района пройдет совещание с главами администраций поселений и руководителями предприятий, где будут подведены итоги работы по расчистке муниципалитета от снега.

Автор: МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам".

Газета «К Новым Рубежам»