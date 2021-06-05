ГОРНЯК22 05.06.2021
Горняк

К Новым Рубежам: В краевой столице пройдет Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия»

Горняк22
1 час Ago

В рамках проведения Года науки и технологий 23-26 сентября 2021 года состоится Международный форум "Биотехнологии: наука, образование, индустрия" в столице Алтайского края.

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Форум объединяет два крупных мероприятия: IV Межрегиональную научно-практическую конференцию (с международным участием) «От Биопродуктов к Биоэкономике» и III Международный биотехнологический симпозиум «БИО-Азия-2021».

На мероприятии встретятся порядка 700 участников: представители органов государственной власти и бизнеса, ведущие ученые и эксперты в области биотехнологий России и зарубежных стран. Форум станет площадкой для всестороннего диалога и выработки практических предложений по возможным направлениям биотехнологического развития и образования.

В работе Форума предусматривается рассмотрение следующих основных направлений:

– устойчивая биоэкономика и индустрия: драйверы и барьеры развития;

– биотехнологическое образование: инструменты для привлечения талантливой молодежи в высокотехнологичную индустрию;

– биофармацевтика и персонализированная медицина: вызовы современности и основные тренды;

– биотехнология растений: современные методы и практика применения;

– промышленные и пищевые биотехнологии: проблемы разработки и внедрения;

– биотехнологии в животноводстве: перспективы и проблемы развития.

В рамках Форума предусмотрены стратегические и экспертно-аналитические сессии на базе ведущих вузов региона: Алтайский государственный университет, Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайский государственный аграрный университет. Запланировано проведение восьми научных школ для молодых ученых, которые начнут свою работу 21 сентября 2021 года.

По завершению Форума будет выпущено два сборника материалов.

Для участия в мероприятии необходимо до 15 июля 2021 г. заполнить регистрационную форму участника на сайтах: https://altaibiotech.ru/ или http://bioasia.asu.ru/.

По всем вопросам о форуме «Биотехнологии: наука, образование, индустрия» Вы можете обращаться в оргкомитет: Тел.: +7 (3852) 29-81-07, 20-61-68, 29-81-07; эл. почта: pharm22@upp.alregn.ru и bioasia@asu.ru.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта upp.alregn.ru.

Газета «К Новым Рубежам»

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