К Новым Рубежам: В честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия: «История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награжденных – представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу».

Также министр отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии: «Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам». Кроме того, на церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий Министерства внутренних дел в пяти номинациях. Глава ведомства пожелал личному составу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия в семьях и всего самого доброго.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян также поздравил сотрудников органов внутренних дел края с профессиональным праздником. Поздравления были адресованы всем, кто избрал своей профессией охрану порядка, защиту прав и свобод граждан от преступных посягательств.

«Ни для кого не секрет, что служба в полиции связана с огромной ответственностью и постоянным риском для жизни. К сожалению, в наших рядах бывают потери. На мемориале Славы органов внутренних дел Алтайского края золотыми буквами выбито более пятисот фамилий сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мы всегда будем помнить о тех, кто пожертвовал жизнью, выполняя служебно-боевые задачи. Наш долг – оказывать всестороннюю помощь членам семей погибших», – отметил Андрей Подолян.

Приказом начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю 17 сотрудников были награждены нагрудным знаком «Отличник полиции», 107 – Почётными грамотами Главного управления и 42 – благодарностями начальника Главка.

Поздравления в этот день были адресованы не только сотрудникам полиции, но и жителям края, которые внесли наиболее активный вклад в оказание помощи. Люди с активной гражданской позицией в течение года не раз помогали полицейским в раскрытии противоправных деяний, задержании подозреваемых в совершении преступлений, розыске без вести пропавших лиц.

Автор: Пресс-центр МВД России.

Газета «К Новым Рубежам»