К Новым Рубежам: В Алтайском крае утверждён порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа

Соответствующее постановление подписал Губернатор края Виктор Томенко 15 марта.

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Напомним, что в Правительство Алтайского края за финансовой поддержкой обратился один из крупнейших поставщиков сжиженного газа в регионе. Сложная экономическая ситуация на предприятии возникла из-за роста биржевой цены на сжиженный газ, которая значительно превысила установленную стоимость для жителей края. В соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы, компенсацию за рост цены организация может получить в результате роста тарифа в 2022 году.

Вопрос также обсуждался в феврале на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания. Члены всех фракций поддержали инициативу Правительства региона о субсидировании поставщиков сжиженного газа.

Порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа (документ ниже)

Отметим, что в Алтайском крае сжиженный газ для приготовления пищи используют почти 700 тысяч человек. Данное постановление принято с целью недопущения значительного роста тарифов для населения в 2022 году, а также обеспечения бесперебойных поставок сжиженного газа в край.

Документ определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с ростом биржевой стоимости сжиженного газа.

В нем также обозначены требования к организациям, претендующим на субсидию, а также перечень документов, которые они должны предоставить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края на рассмотрение. Далее пакеты документов будут направлены в Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и после их рассмотрения и оценки, будет принято решение о предоставлении субсидии, которое будет оформлено соответствующим приказом Министерства.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Документ

Газета «К Новым Рубежам»