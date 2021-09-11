ГОРНЯК22 11.09.2021
Горняк

К Новым Рубежам: В Алтайском крае выдали более 196 тысяч сертификатов на материнский капитал

Горняк22
7 часов Ago

С начала действия программы поддержки семей c детьми Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю выдало более 196 тысяч сертификатов на материнский капитал.

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Стабильно самым популярным способом распоряжения средствами материнского капитала остается улучшение жилищных условий. В 2021 году его выбрали свыше 9 тысяч семей, а за весь период — более 161 тысячи.

С начала текущего года сумма материнского капитала проиндексирована на 3,7 %. Его размер составляет 483 881,83 рубля на первого ребенка, а при рождении второго ребенка капитал вырастет на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года, а в 2020-2021 годах родился второй, сумма маткапитала составит 639 431,83 рубля.

С начала действия программы ежемесячная выплата семьям с низким доходом востребована почти у 6 тысяч владельцев сертификатов. На образование детей средства материнского капитала направили свыше 10 тысяч семей, на будущую пенсию мамы — 85 семей, на адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов в нашем регионе — 1 семья.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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