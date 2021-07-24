К Новым Рубежам: В Алтайском крае вводится вакцинация отдельных групп граждан

Сегодня, 23 июля, об этом сообщила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко на рабочем совещании у Губернатора Алтайского края.

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Виктор Томенко обсудил с главным санитарным врачом и главой регионального Минздрава текущую эпидситуацию в Алтайском крае, а также принимаемые меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

«Наша задача — оценить обстановку, которая за неделю складывалась, что у нас происходит с точки зрения развития эпидситуации. Как работают принятые нами меры, и есть ли необходимость что-то изменять в существующем положении вещей», — отметил Виктор Томенко. Главный санитарный врач Ирина Пащенко проинформировала Губернатора о том, что на территории Алтайского края в течение 7 недель регистрируется подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За период подъёма среди заболевших преобладают люди трудоспособного возраста. При этом отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Преимущественно отмечается циркуляция коронавирусной инфекции варианта «дельта». Количество выявленных заражений на рабочих местах выросло уже до 17%, в начале «третьей волны» показатель составлял всего 1%.

Ирина Пащенко подчеркнула важность сохранения существующих мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (отмена массовых мероприятий, снижение наполняемости залов, сохранение масочного режима и выполнение прочих базовых требований Роспотребнадзора), так и необходимость продолжения прививочной кампании в регионе. В настоящее время привито от новой коронавирусной инфекции всего лишь 40% от необходимого количества взрослого населения. Поэтому сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания услуг банковских, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Среди данных профессиональных групп планируется привить не менее 60% работников, вводятся и сроки вакцинации: первую дозу вакцины они должны получить до 22 августа, вторую дозу — не позднее 19 сентября. Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций.

Эффективность вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, вся система здравоохранения работает с достаточно серьезным напряжением. Загруженность коечного фонда достигла 83% (общее количество коек – 4670), среди заболевших коронавирусом примерно у 16 % пациентов заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме. При этом отмечаются лишь единичные случаи госпитализации пациентов, которые прошли вакцинацию. У таких пациентов заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается более 450 тысяч человек, в том числе более 121 тысячи получили первую прививку, и почти 330 тысяч человек полностью привиты (получили обе дозы вакцины).

Дмитрий Попов проинформировал Губернатора края о том, что в связи с принятием постановления об обязательной вакцинации медицинские учреждения будут готовы справиться с возрастающей нагрузкой. В крае работает 112 мобильных пунктов вакцинации, которые готовы приехать на предприятия и в организации по заявкам работодателей.

Постановление главного санитарного врача Алтайского края о вакцинации отдельных групп граждан будет опубликовано 27 июля и с этого времени вступит в силу. Аналогичные решения уже приняты более чем в половине регионов Сибири, отмечалось в ходе рабочего совещания.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»