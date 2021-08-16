К Новым Рубежам: В Алтайском крае введут новые меры для обеспечения безопасности дорожного движения

3 августа состоялось внеочередное заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие провел Губернатор Виктор Томенко.

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Главной темой совещания стал резкий рост количества погибших на дорогах края. С основными докладами выступили начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев, заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин. По их словам, в крае серьезные усилия направлены на обеспечение безопасности пешеходов, ведется борьба с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима, но ситуация на дорогах тем не менее остается очень сложной.

За 6 месяцев 2021 года количество погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле текущего года в ДТП на территории Алтайского края погиб 31 человек.

Особо отмечалось, что 141 дорожная авария произошла по вине пьяных водителей, погиб 41 человек.

Участники заседания подчеркнули, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах региона организована работа 141 рубежа контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 43 передвижных комплексов. Планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП.

Особый акцент сделан на том, что будут внедряться мобильные комплексы видеофиксации нарушений для повсеместного контроля поведения водителей. В настоящее время такие средства фиксации уже тестируют в Алтайском крае.

Ситуацию на оживленных участках междугородных трасс также предложено контролировать с воздуха, для этого будут использовать беспилотные аппараты. Такая мера поможет оперативно привлекать водителей к ответственности за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, например за обгоны и выезды на встречную полосу в запрещенных местах.

Для борьбы с пьяными водителями планируется дополнительно провести закупку алкотестеров, которые будут более широко применяться на дорогах экипажами ГИБДД.

Также планируется выполнить дополнительные инженерные мероприятия, направленные на разделение встречных транспортных потоков, совмещение искусственных дорожных неровностей с пешеходными переходами.

Больше социальной рекламы появится в местах отдыха и притяжения туристов, в средствах массовой информации будет усилено информирование граждан о тяжелых последствиях ДТП и необходимости соблюдать правила дорожного движения. В детских учреждениях в целях профилактики травматизма будет продолжен воспитательный процесс. Стоит отметить, что недавно в крае начал работать Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма — мобильный комплекс «Лаборатория безопасности».

Будут проанализированы существующие алгоритмы оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП с целью повышения эффективности этого направления работы.

Мониторинг состояния аварийности в Алтайском крае показывает, что нередко по вине молодых водителей (2000, 2001, 2002 годов рождения) происходят ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Поэтому будет усилен контроль за качеством обучения в автошколах. На основе информации Госавтоинспекции будут приниматься решения вплоть до аннулирования лицензии.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»