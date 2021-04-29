К Новым Рубежам: В Алтайском крае стартует традиционная патриотическая акция «Мой герой 22»

В этом году ее темой станет Победа в Великой Отечественной войне и вклад в нее героев из Алтайского края.

https://altai-ter.er.ru

Для участия нужно прислать на конкурс рисунок, креативное фото или изображение, сделанное с помощью компьютерной графики. Работы принимаются по номинациям: «Портрет родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной Войне», «Вклад родного населенного пункта в Великую Победу», «Подвиг алтайских бойцов на фронтах Великой Отечественной Войны», «Трудовой подвиг жителей Алтайского края», «Поздравительная открытка к 9 мая». Принять участие в акции могут все жители Алтайского края до 18 лет.

Работы можно отправить по электронной почте: doblest75@gmail.com Прием заявок — до 1 июня.

Победителя определят с помощью онлайн-голосования на сайте доблестьалтая.рф. Оно продлится до 12 июня.

Авторы, чьи работы наберут большее количество голосов, получат ценные призы: гаджеты, электронные устройства. а работы победителей будут напечатаны на сувенирной продукции: магнитах, календарях и кружках.

Автор: Ирина Куксова

Газета «К Новым Рубежам»