К Новым Рубежам: В Алтайском крае стартовала Всероссийская неделя сбережений

8 ноября в крае стартовала Всероссийская неделя сбережений, организованная в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы и госпрограммы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".

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Мероприятия Недели направлены на привлечение внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам и содействие повышению уровня финансовой грамотности населения Алтайского края.

В рамках Недели сбережений запланированы информационно-просветительские и образовательные мероприятия с участием консультантов по финансовой грамотности для всех категорий граждан в формате уроков, тренингов, семинаров, лекций, игр, конкурсов, викторин и экспертных мастер-классов. Для участия и проведения мероприятий на сайте региональной программы повышения финансовой грамотности населения размещены различные методические и информационные материалы, интернет-ресурсы, анимированные презентации для взрослых и детей и взрослых. Федеральные события Недели организованы Дирекцией финансовой грамотности НИФИ Минфина России в формате онлайн-фестиваля «ФинЗОЖ Фест» на портале моифинансы.рф и на площадках в социальных сетях.

Организатором Недели в регионе выступает Министерство финансов Алтайского края. Мероприятия проводятся во взаимодействии с участниками государственной программы — Министерством образования и науки Алтайского края, Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, вузами, образовательными организациями общего, среднего профессионального и дополнительного образования, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю, Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, учреждениями социальной защиты населения, библиотеками и другими участниками.

Материалы для самостоятельного изучения и проведения мероприятий по финансовой грамотности доступны по ссылке.

Форма «Информация о проведенных мероприятиях» доступна поссылке.

Справочно: Весной 2021 года в рамках Недели финансовой грамотности для детей и молодежи на территории Алтайского края при участии более 100 экспертов по финансовой грамотности было проведено более 1500 информационно-просветительских мероприятий различных форматах, более 115 тематических публикаций, теле- и радиоэфиров, в которых приняли участие более 400 тысяч человек. Финансовым просвещением были охвачены все муниципальные образования Алтайского края. Мероприятия были организованы на 433 площадках в 180 населенных пунктах Алтайского края.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при содействии Министерства финансов Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»