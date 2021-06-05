К Новым Рубежам: В Алтайском крае стартовала летняя оздоровительная кампания

1 июня в регионе стартовала оздоровительная кампания. Первыми детей начали принимать 52 загородных учреждения, в том числе 5 санаториев. Позже при школах откроют 805 групп дневного пребывания.

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Смены в этом году будут короче — по 14 дней, но их будет больше, чем обычно — сразу 68. При этом наполняемость лагерей увеличили с 50 до 75%, чтобы отдохнуть могли все желающие. Планируется, что в крае это будет 25 тысяч детей.

Уже подано более 16 тысяч заявок, а выкуплено 10 828 путевок. Такая активность объясняется дополнительной поддержкой, которую получают родители, помимо компенсации из краевого бюджета.

С 25 мая в России действует программа кешбэка за отдых детей. Эту инициативу озвучил Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В Алтайском крае в программе участвуют 45 загородных лагерей.

Получить скидку можно за отдых, заканчивающийся до 15 сентября. Также предусмотрен возврат средств за путевки, приобретенные до 25 мая 2021 года. Сделать это можно через портал госуслуг.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто приобрел путевки еще до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится до конца октября», — уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Узнать подробнее и оформить кешбэк за поездку в оздоровительный лагерь можно на портале Ростуризма мирпутешествий.рф и сайте краевого центра детского отдыха zayavka22.ru. Также действует горячая линия по вопросу компенсации стоимости путевок в детские лагеря России +7-800-200-34-11.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru.

Газета «К Новым Рубежам»