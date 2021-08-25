К Новым Рубежам: В Алтайском крае родители 330 тысяч детей получили выплаты к школе

В Алтайском крае в соответствии с указом Президента России единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года получили свыше 241 тысячи семей, в которых воспитывают 330 тысяч детей.

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Сотрудники Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю приступили к перечислению выплат 2 августа. Выплата приходит на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. Ее зачисляют на банковские карты любой платежной системы. При заполнении заявлений на пособия указывают реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Выплата носит заявительный характер, заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей принимаются до 1 ноября. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России, никаких дополнительных документов при подаче заявления не нужно. При необходимости специалисты пенсионного ведомства самостоятельно запросят необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

Родителям, которые в 2020 году получали детские выплаты, необходимо только проверить данные заявления и, если нет никаких изменений, подтвердить согласие на дальнейшую обработку, поскольку в личных кабинетах на портале госуслуг уже сформированы документы на новую выплату. В том случае, если что-то изменилось, например банковские реквизиты, следует скорректировать информацию. Тем гражданам, которые не получали ранее указанные выплаты, необходимо самостоятельно заполнить соответствующее заявление.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Получить ее могут не только родители, но и законные представители детей.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»