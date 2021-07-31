К Новым Рубежам: В Алтайском крае реализуют проект «Финансовые онлайн-тренажеры для маломобильных групп населения»

Проект "Финансовые онлайн-тренажеры для маломобильных групп населения" поддержан Фондом президентских грантов в первом конкурсе 2021 года. Его реализует автономная некоммерческая организация "Научно-образовательный центр "Открытые инновации".

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Организационную поддержку в распространении результатов проекта оказывают краевое учреждение «Алтайский центр финансовых исследований», координирующее госпрограмму «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае», компания «БТП», а также сообщество консультантов по финансовой грамотности для взрослого населения Алтайского края. На реализацию проекта направили 626,8 тысячи рублей.

Проект нацелен на повышение уровня финансовой грамотности маломобильных групп населения, прежде всего пенсионеров и инвалидов. В Алтайском крае эта группа составляет около 8% всего населения региона. Участниками проекта уже стали более 200 человек, среди которых жители Алтайского края из более 10 регионов России: Москвы и Московской области, Новосибирска, Кемеровской области, Санкт-Петербурга и других, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

Финансовые тренажеры обучают людей уверенно и грамотно совершать платежи через банкомат и онлайн-банк, безопасно заказывать лекарства и еду через интернет, записываться на прием к врачу и в многофункциональный центр через портал госуслуг. В период ковид-ограничений эти навыки обеспечивают сохранение здоровья граждан. Особенно актуальны тренажеры для людей из маломобильных групп населения, которые испытывают затруднения при самостоятельном передвижении, получении информации и услуг, часто изолированы в своих социальных контактах. Пользуясь личными устройствами с подключением к интернету, люди с ограниченными возможностями здоровья могут регулярно заниматься на финансовых тренажерах и развивать конкретные нужные навыки без финансовых рисков.

С финансовыми тренажерами можно ознакомиться на сайте организации — исполнителя проекта.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»