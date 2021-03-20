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К Новым Рубежам: В Алтайском крае отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в Указ от 31 марта 2020 года "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

УПиМК АК

Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Напомним: в предыдущей редакции указа ограничения для этих категорий граждан были продлены до 20 марта. С 1 апреля текущего года Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65 плюс или страдающим хроническими заболеваниями.

Стоит отметить, что в адрес Правительства края многократно обращались руководители различных учреждений, в том числе культуры, образования, в которых работает много граждан старше 65 лет, с просьбами разрешить данным специалистам выйти на работу. Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение.

Также полностью сняты временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23 до 6 часов.

Изменения вступают в силу 21 марта.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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