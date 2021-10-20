ГОРНЯК22 20.10.2021
Горняк

К Новым Рубежам: В Алтайском крае открыт прием документов на участие в краевом трудовом соревновании работников агропромышленного комплекса

Горняк22
5 часов Ago

Министерство сельского хозяйства Алтайского края и региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям ведут прием документов от участников трудового соревнования.

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Как и в предыдущие годы, будут определены победители по нескольким десяткам номинаций, в том числе среди районов с наивысшими результатами работы сельского хозяйства, среди трудовых коллективов хозяйств и перерабатывающих предприятий, руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, бригад, звеньев, трудовых династий, отдельных работников отрасли — механизаторов, животноводов. Также будут определены лучшие ученические производственные бригады и звенья сельских общеобразовательных организаций, занимающиеся выращиванием овощных культур и картофеля, лучшие среди студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по специальностям и профессиям сельскохозяйственного направления.

Приемная кампания продлится по 1 ноября. С порядком приема и необходимым перечнем документов для участия в трудовом соревновании можно ознакомиться на сайте Минсельхоза.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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