К Новым Рубежам: В Алтайском крае направят полмиллиарда рублей на создание первого в регионе технопарка
Об этом Губернатор края Виктор Томенко рассказал в ходе представления на сессии АКЗС ежегодного доклада о деятельности о деятельности Правительства Алтайского края в 2020 году.
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«В прошлом году мы приступили к строительству в Рубцовске первого в крае промышленного технопарка в сфере машиностроения и металлообработки. Это позволит обеспечить льготный доступ малого бизнеса к производственным площадям и помещениям. На эти цели из федерального бюджета краю выделено 500 млн рублей, потребуются средства и частного инвестора. В результате уже в 2022 году на площадках промышленного технопарка резиденты должны создать не менее 180 новых рабочих мест», — рассказал Губернатор.
В настоящее время на площадке ведутся строительно-монтажные работы, заказано и изготавливается новейшее высокоточное оборудование.
Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.