К Новым Рубежам: В Алтайском крае для обеспечения жильем детей-сирот будут предоставляться выплаты из краевого бюджета

28 октября на очередной сессии Алтайского краевого Заксобрания приняты изменения в закон Алтайского края "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае".

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Изменения внесены на рассмотрение депутатов по инициативе Губернатора края Виктора Томенко и прокурора региона Антона Германа.

Эти изменения в закон позволят большему количеству детей-сирот и лиц, которые относятся или относились к данной категории, предоставить выплаты на приобретение жилья в качестве меры поддержки за счет средств краевого бюджета. Теперь выплаты на жилье будут предоставляться также лицам, достигшим 23 лет, не имеющим судебного решения и с удовлетворительной адаптацией к самостоятельной жизни.

Размер выплаты на жилье рассчитывается исходя из площади жилого помещения, равной 33 квадратным метрам общей площади жилого помещения (Закон Алтайского края от 12.12.2006 № 136-ЗС) и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Алтайскому краю, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 № 358/пр, которая по состоянию на третий квартал 2021 года составляет 42 666 рублей. Таким образом, стоимость одного сертификата (размера выплаты) составляет 1 407 978 рублей.

Законом предусмотрено, что выплата предоставляется в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом о краевом бюджете на соответствующий год и плановый период на эти цели. Всего в 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот выделено 673,9 миллиона рублей, из которых 305 миллионов рублей — за счет средств краевого бюджета. В 2022 году на эти цели из бюджета региона планируется направить 325 миллионов рублей. В этом году сертификаты на жилье могут получить более 100 человек.

Реализация закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» в новой редакции позволит сократить очередь детей-сирот на предоставление жилья.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»