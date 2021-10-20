ГОРНЯК22 20.10.2021
Горняк

К Новым Рубежам: В 2022 году в Алтайском крае благоустроят 175 объектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Горняк22
5 часов Ago

В следующем году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Алтайском крае благоустроят 55 общественных территорий и 120 дворов.

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Мероприятия по благоустройству пройдут в 42 муниципальных образованиях края — в 12 городах, 29 сельских поселениях и ЗАТО Сибирский. Из них 11 муниципалитетов впервые принимают участие в этой программе. Это Косихинский, Краснощековский, Новичихинский, Панкрушихинский, Советский, Солонешенский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный и Шелаболихинский районы, а также Белокуриха. В настоящее время идет подготовительная работа для заключения контрактов на выполнение благоустройства общественных пространств и дворовых территорий в городах и сельских поселениях.

Так, по результатам прошедших торгов заключают контракт на благоустройство двух дворовых территорий в Заринске, центральной аллеи в Славгороде и пешеходной зоны в Кулунде. Еще на 29 объектов объявили торги, на 104 — подготовили конкурсную документацию. По 28 объектам в настоящее время проводят ценовую экспертизу, еще по 10 объектам разрабатывают проектную документацию.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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