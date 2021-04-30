К Новым Рубежам: В 2020 году в Алтайском крае порядка 27 миллиардов рублей направлено на сферу образования

Об этом Губернатор Виктор Томенко заявил, отчитываясь о работе исполнительной власти в регионе.

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Напомним: сегодня, 29 апреля, в рамках сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания глава региона выступил с отчетом о результатах деятельности Правительства Алтайского края по итогам 2020 года.

В прошлом году, в период пандемии, учреждения образования перешли в режим обучения в удаленном формате, детские сады – в режиме работы дежурных групп. Виктор Томенко отметил, что главный результат работы педагогов, – ни один ребёнок не остался неохваченным учебным процессом. Результаты ЕГЭ (средний балл) по большинству учебных предметов у выпускников выше, чем в 2019 году.

В прошлом году на 6,6% мы увеличили расходы на сферу образования. По итогам года они составили почти 27 миллиардов рублей. На 20 процентов больше средств — 5,7 миллиардов рублей — направлено на модернизацию образовательной инфраструктуры.

Для школьников создано дополнительно 3680 мест, для дошкольников – 1660 мест, в том числе более тысячи – для самых маленьких – детей ясельного возраста. В текущем году за счет строительства новых объектов планируется создать еще более 3000 мест для дошкольников, 840 из которых уже введены.

Для всех учеников начальной школы организовано бесплатное горячее питание. Было приобретено около 7 тысяч единиц нового оборудования, в 40 школах созданы новые пищеблоки, 24% (256 пищеблоков) были капитально отремонтированы.

Дополнительно закуплено 103 школьных автобуса.

На базе школ в селах и малых городах создано 42 центра естественно-научного и гуманитарного профилей. Начали работу детский и мобильный технопарки в городе Бийске. Мини-технопарки появились в Рубцовске, Змеиногорске и Камне-на-Оби.

Губернатор отметил, что в крае последовательно решается задача повышения заработной платы педагогических работников. По сравнению с 2017 она увеличились на 40% — с 21 до 29,5 тысяч рублей. При этом численность педагогического состава сохраняется на уровне 21 тысячи человек. За 2020 год прирост зарплаты в среднем у педагогов края составил 15 процентов. «Безусловно, сыграла роль доплата за классное руководство. Очень важно, чтобы на муниципальном уровне средства, направляемые на оплату труда педагогов, использовались строго по назначению, не отвлекались на другие цели. И это уже ответственность глав муниципалитетов», — подчеркнул Губернатор.

В прошлом году в крае запущена программа «Земский учитель», в ней приняли участие 44 педагога. 80 молодым специалистам, приехавшим в сельские малочисленные школы, выплачены единовременные пособия из краевого бюджета. Предоставляются муниципальные «подъемные». Виктор Томенко отметил, что активное участие в данных программах принимают Алейский, Павловский, Топчихинский районы. И в этих муниципалитетах виден результат – в школы приезжают молодые педагоги, снижается число открытых вакансий.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»