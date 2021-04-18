К Новым Рубежам: Томенко поручил решить вопрос с сельскими дорогами Алтайского края

Губернатор дал поручение после рабочей встречи с депутатом Госдумы Даниилом Бессарабовым.

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«Где бы я не был, встречался с одним и тем же «дорожным» вопросам. Этой зимой мы попали в большой буран в Змеиногорском районе. Там практически все финансирование уходит на расчистку проезжей части», — говорит Бессарабов.

Депутат приводит в пример Курьинский район, где вместо дороги — ямы. В Усть-Пристанском районе каждую весну дороги моет так, что дети не могут ходить в школы, а медики из ЦРБ – к своим пациентам.

А вот в Барнауле, говорит депутат, есть положительные изменения. Губернатор поручил профильным комитетам устранить проблемы с дорогами в сельских территориях.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»