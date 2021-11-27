К Новым Рубежам: Татьянино счастье

Каждый из нас с раннего детства и до глубокой старости живёт со словом "мама": на устах или в сердце, в памяти.

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И когда наступает День матери, мы стараемся его ни в коем случае не пропустить. Вот и «Рубежка» ежегодно посвящает этому празднику статьи, ищет среди земляков «самую лучшую маму». На этот раз – рассказываем о бывшей своей коллеге Татьяне Владимировне СТАРОДУБ. Хоть и пришлось ей по причинам, речь о которых пойдёт ниже, уволиться с работы, но в редакции Таню до сих пор считают своей, родной.

Эта девчонка всегда была бойкой и самостоятельной – успевала нянчиться с младшими братьями, помогать маме по хозяйству и общаться со сверстниками. После окончания школы поступила в Алтайский педагогический университет на математический факультет. Работать устроилась по специальности в Новомихайловское ПУ-79, здесь же повстречала свою вторую половинку, мужа Евгения. После рождения первого сынишки супруги решились на переезд в Горняк.

– В детский сад Илюша пошёл в полтора года, – рассказывает наша героиня, – сейчас-то понимаю, что отдали рановато, но он был таким смышлёным, таким рассудительным ребёнком. А я тем временем занялась поиском работы. В городе на тот момент вакансий для учителей математики и информатики не было, зато меня без проблем взяли в типографию, поскольку владела достаточно глубокими навыками компьютерной грамотности. Села на вёрстку газеты «Третьяковский вестник», также оформляла всевозможные грамоты, буклеты, приветственные адреса, бланки.

Это время, по словам собеседницы, сейчас вспоминается как сплошная светлая и яркая полоса в жизни. Всё казалось легким и простым – интересная любимая работа, единомышленник-муж, поддерж- ка мамы, приятные хлопоты с сыном. Илью всегда старались заинтересовать и увлечь, да он и сам сидеть без дела не любил. Пробовали было, например, заниматься с ним танцами, но мальчишка проявил характер и настоял на занятиях футболом. Из него, к слову, получился классный вратарь.

– Тогда тренером команды был М.А. Никурдин, – вспоминает Татьяна, – воспитанники его просто обожали. Наставник, ребята и их родители вместе радовались победам, грамотам, кубкам. Вместе огорчались поражениям. Сейчас Илья в девятом классе, он увлёкся другим видом спорта. Мы в семье всегда его поддержим в любых начинаниях и задумках. Он вырос серьёзным и целеустремлённым, с ним уже можно поделиться, посоветоваться. Мой взрослый сын, второй мужчина в доме… Я сейчас, без всякого лукавства, и впрямь чувствую себя за ним как за каменной стеной.

В 2012 году Таня с супругом задумались о пополнении в семье. И вот на свет появился второй сынок, Мишутка. До года малыш рос без каких-либо отклонений в развитии, да и врачи подтверждали – физически здоров. В 2015-м, когда наша героиня перешла из типографии на работу в редакцию газеты, Миша отправился в дет- ский сад «Сказка». Первой изменения в ребёнке заметила психолог детсада.

– Её смутили некоторые моменты в поведении, – говорит Татьяна, – мальчик не разговаривает, не играет с другими детьми, не смотрит в глаза, не откликается на имя. Мы-то, естественно, тоже это отмечали, но списывали на характер: в роду бывали «крепкие молчуны». Честно говоря, уже в то время я неоднократно натыкалась в интернете на статьи про деток-аутистов с подобным поведением. Отмечала про себя, но сразу же отметала такие мысли: «Нет, это точно не о нас!». Однако диагноз барнаульских врачей прозвучал окончательным приговором – да, аутизм. Помню, как накатило отчаяние и как меня успокаивал доктор. Нет, не утешал, а ясно и чётко объяснил, что нас ждёт впереди, что и как нужно делать. Он подобрал верные слова и тон: тогда я решила бороться за сына, учиться и двигаться только вперёд. Потому что по-другому никак.

С тех пор началась их борьба, борьба не только за жизнь, но и достойное человека существование. Было нелегко, ведь чем старше становился Миша, тем сильнее проявлялся недуг. Родители уже знали – аутисты буквально врастают нервами в привычный порядок, любой новый элемент вызывает у них панику, болезненное состояние. Так и с Мишей: даже дорога в садик или на прогулку долж- на всегда быть одной и той же. Пробовали хоть немного отклониться, и тогда ребёнок начинал заходиться криком и изо всех сил сопротивляться.

– Прохожие укоряли, – вздыхает Таня, – дескать, плохая мать, не может утихомирить сына. Аутисты в момент приступа паники себя не контролируют. В остальном, часто, их болезнь для посторонних незаметна, оттого многие считают таких детей просто избалованными.

Мама и не думала сдаваться. Для коррекции поведения стали посещать с Мишей специальные занятия. Начали с местного комплексного центра помощи семье и детям, а дальше – барнаульский реабилитационный центр «Журавлики», параллельно, на платной основе, – детский центр развития «Шаг за шагом». Тогда впервые врач-дефектолог предложил новую методику, которая дала положительный результат. Затем, по совету других мам детей-аутистов, Татьяна с Мишей отправились в новосибирский центр «Мозаика», где с ребятами занимались по той же методике. И сын начал меняться на глазах.

– Я привезла домой, – радуется мама, – совсем другого ребёнка. Он стал намного спокойней себя вести. С помощью обучения выбору специальных карточек (например, «Я хочу гулять» или «Я хочу смотреть мультик») нам теперь проще найти общий язык, понять Мишу. Следующие интенсивы проходили уже в Томской школе развития «Умничка». Занятия там схожи с теми, что предлагают в новосибирском центре, но почти в два раза дешевле: стоимость трёхнедельного курса составляет «всего» 129 тысяч рублей. Зато проявились осмысленные звуки, учимся разговаривать. Но надо двигаться дальше, не застаиваться на месте!

Есть люди, обладающие особым магнетизмом. С ними хочется общаться, делиться своими проблемами, хотя бы просто видеть их. Такова и наша героиня Татьяна, настоящая мама – борец, при этом ещё и любящая жена, и истинный друг. Она умеет преодолевать жизненные невзгоды и помогать другим, оставаться весёлой, активной и неунывающей. Счастливой – парадоксально, вопреки всему.

СЛОВО И ДЕЛО

Жаль, здоровье детей в наше время во многом зависит от кошелька их родителей. Дорогостоящие занятия, уже подарившие положительную динамику, стали неподъёмными для семьи. Мишины мама с папой обращались во многие благотворительные фонды, в итоге сбор помощи всё же объявлен. Если вы тоже хотели бы помочь семье Стародуб, можно перечислить финансовую помощь разными способами:

-отправить смс на номер 3434 с текстом «Мишаня 500», где 500 – любая сумма;

-отсканировать QR-код (на фото), выбрать сумму и нажать «помочь»;

— на сайте БФ «Фонд помощи» найти подопечного Михаила Стародуба, выбрать сумму и нажать «помочь».

— на карту Сбербанка 2202 2009 8927 9441 или же по номеру телефона 8-913-364-75-81 (мама), получатель Татьяна Владимировна С.

Автор: С. КУРНОСОВА

Газета «К Новым Рубежам»