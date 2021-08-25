К Новым Рубежам: Свыше 70 жителей Алтайского края включили в списки на получение государственных жилищных сертификатов в 2022 году

В Алтайском крае утверждены списки граждан на получение государственных жилищных сертификатов в следующем году.

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В них включены 73 участника ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В их числе трое граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, остальные — граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2021 году при реализации государственных жилищных сертификатов жилищные условия улучшили семь семей граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лиц. Также сертификаты получили четыре семьи граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из количественного состава семьи участника подпрограммы и норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по России. Максимальный размер социальной выплаты на семью из четырех человек составил более 3,8 миллиона рублей.

Справка: в Алтайском крае с 2008 года жилищные условия с использованием государственных жилищных сертификатов улучшили 938 семей на сумму более 1,5 миллиарда рублей. В их числе 441 семья граждан, признанных вынужденными переселенцами, 265 семей граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 65 семей граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 167 семей граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»