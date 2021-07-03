К Новым Рубежам: Своей земли не отдадим ни пяди

В студенческие годы мы с группой однокурсников побывали на Шикотане. Путь на этот остров Курильской гряды занял шесть суток по железной дороге и трое – по Тихому океану.

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Первое неизгладимое впечатление, наполнившее души 18-19-летних девчат и парней, – огромность пространств нашей Родины и бескрайность её границ.

Остров среди океана, Шикотан, с его гористой местностью и неповторимой природой, очертания морских судов, сквозь туман подающих гудки у пирса, посменная работа на рыбоконсервном заводе в течение летних каникул – всё это помнится до сих пор. Однажды, в пересменку, наш отряд отправился на мыс, который именуется Край Света. И вот самое особенное ощущение было на этом Краю, где подать рукой до Японии. Оттуда в ночное время бежит по ряби тихоокеанских вод лучистая иллюминация от портов и городских небоскрёбов заморской страны.

Японские власти тогда и не заикались о своих претензиях на Курилы. Всё началось после перестройки: правящие круги Страны восходящего солн-ца стали открыто намекать о передаче островов Японии. Вот и вновь на днях услышала по одному из каналов ТВ: не подписан-де до сих пор мирный договор с Японией, так как к нам имеются территориальные претензии.

Можно заглянуть в историю и вспомнить хотя бы Николая Резанова, которого ещё в начале XIX века император Александр I уполномочил провести «образование Российско-Американского края». Ведь кроме прочих важных для расширения и укрепления границ России преобразований камергер императорского двора Н. Резанов провёл «зачистку» Сахалина и Курильских ост-ровов от японцев. «Войти в губу Анива и, буде найдёте японские суда, истребить их. (…) Строения сжечь. Людей, годных в работу и здоровых, взять с собою. Негодных отпустить на Хоккайдо, сказав, чтоб никогда они Сахалина как российского владения посещать иначе не отваживались, как приезжая для торга», – такую инструкцию он дал командирам кораблей «Юнона» и «Авось».

А ведь было время, аккурат в лихие постперестроечные, когда, казалось, ещё чуть-чуть, и наши власти уступят требованиям Японии. И, как говорится, лиха беда начало – коли отступился раз, не убережёшь потом и Дальний Восток, и Сибирь с Алтаем. А что? Тот же Горняк и окрестные земли: городок неперспективный, людей мало – может, и не так нужны России эти территории, пусть осваивает их многолюдное соседнее государство?..

В те смутные годы обошлось. Но территории наши по-прежнему, кажется, особо не нужны стране, никто не спешит заново осваивать их богатства, привлекать работой и хорошими заработками массы новосёлов. И это, в свете вышеизложенного, оставляет неприятный осадок.

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»