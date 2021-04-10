К Новым Рубежам: Студенческие отряды Алтая нарисуют свой космос

Краевой студенческий отряд "Алтай" проведут конкурс плакатов "Вселенная РСО" в рамках Всероссийского онлайн-мероприятия "Лучший рисунок про космос".

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В течение двух дней апреля с 10 по 12 число каждый боец отряда, в том числе и бойцы трудовых отрядов подростков, создадут свою вселенную Российских студенческих отрядов. На своей странице в социальных сетях участники размещают изображения тематических творческих работ и передают эстафету представителям студенческих отрядов, указав официальные хештеги: #Мойкосмос #Денькосмонавтики #Конкурсмечтыокосмосе.

По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы в аккаунтах Краевого студенческого отряда «Алтай» в социальных сетях.

Организаторами конкурса являются Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов», Алтайское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Газета «К Новым Рубежам»