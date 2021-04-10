К Новым Рубежам: Стать участниками первого Всероссийского космического диктанта приглашают жителей Алтайского края

В воскресенье, 11 апреля, в канун 60-летия первого в мире полета человека в космос, впервые пройдет всероссийская акция "Космический диктант".

https://dictanty.ru/kosmicheskiy-diktant-2021

Диктант пройдет как на офлайн-площадках, так и в онлайн-режиме. Он будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Для ответа на каждый вопрос будет дана одна минута. Вопросы диктанта будут зачитывать известные космонавты, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах о космосе.

Первый Всероссийский космический диктант начнется в 10 часов по московскому времени. Написать диктант в режиме онлайн можно в группе #ВКосмосе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/space) и на сайте центра «Космонавтика и авиация» (http://cosmos.vdnh.ru/).

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»