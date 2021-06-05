К Новым Рубежам: Стало известно, как пройдет фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни»

С 7 по 12 июня в Алтайском крае будет проходить Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни".

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Начнется он в Барнауле, а завершится там, где ему и полагается по названию. Первые мероприятия – это научные форумы и конференции, посвященные этническим культурам. Их проведут в Алтайском госуниверситете.

9 и 10 июня в парк-отеле «Ая» будет проходить образовательный проект «Большой Алтай: форсайт -2050». Будут организованы встречи с ведущими экспертами в области этнографии. В то же время в туркомплексе «Березка» заработает творческая лаборатория фольклорных коллективов «Древо». Соберутся фольклористы и этнографы из разных регионов.

10 июня здесь откроется выставка-ярмарка народных мастеров «Живое ремесло»: гончарные изделия, лоскутное шитье, плетение из рогоза и бересты, дизайнерская одежда в фольклорном стиле, этнические украшения, авторские куклы, войлок, ткачество. Приедут на ярмарку 85 мастеров Алтайского края и других регионов. Вечером состоится конкурс национальной кухни. Каждый день будут проходить мастер-классы по народному декоративному творчеству, танцам и пению.

На 11 июня запланирована творческая встреча «Я горжусь тобой, Алтай!» с песнями и танцами разных народов.

Главные события состоятся 12 июня на «Бирюзовой Катуни», начало в 13 часов. Будут ярмарка, национальные игры, музыка, танцы, большой хоровод. В праздничном концерте примут участие в том числе фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, творческое объединение «Казачий Кругъ» из Москвы. Выступят артисты из Тывы, Перми, Вологодской области.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского краяпо материалам сайта ap22.ru.

Газета «К Новым Рубежам»