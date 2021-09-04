К Новым Рубежам: Спикай по-русски

Бывая в больших городах, мы все обращаем внимание на вывески магазинов, ресторанов, кафе, фирм и других заведений, названия которых часто написаны на английском языке либо латинским алфавитом. О чём свидетельствует этот, так называемый уличный язык?

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Вот, например, на вывеске ресторана вверху видим надпись по-русски – ресторан. А ниже – английскими буквами BOLSHOI. Для чего?

Да, английский язык признан официальным, как следствие колонизаторской политики Великобритании, почти в 60 странах мира. Похоже, и Россия попадает в его языковую кабалу. Особенно мощным натиск англицизмов стал в последние десятилетия благодаря массовому воздействию ТВ, интернету: сфера русского языка стала стремительно заполняться англо-американскими словами и терминами. На самом деле, не замечать этого опасно, ведь язык – это фундамент культуры любого народа, на котором поколение за поколением создают дом своей духовности.

За тысячелетнюю историю наш язык вбирал в себя греческие и латинские, тюркские и польские, голландские и немецкие, французские и английские слова. Иногда процесс заимствований шёл очень быстро, как, например, во времена Петра Великого. Но даже тогда не забывалась опасность чрезмерного увлечения иностранными словами. Тот же Пётр строго выговаривал своему послу: «…впредь реляции свои к нам писать всё российским языком…».

Борьба за сохранность русского языка обрела особый размах в 19 веке. «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, – писал В.Г. Белинский, – значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». Ему вторил И.С. Тургенев: «Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас».

Теперь же, чем дальше, тем шире распространяется так называемый рунглиш – уродливая смесь русского и английского языков. Не стоит удивляться, что в России вырастает поколение, для которого становятся непонятными тексты, написанные Пушкиным, Чеховым, Буниным. В этих условиях в 2005 году парламент принял, а президент Путин подписал закон «О государственном языке Российской Федерации». Направлен он на обеспечение использования государственного языка и на защиту и развитие языковой культуры. Агрессия англицизмов с тех пор ослабла, но не настолько, что можно успокоиться. Закон должным образом не выполняется. Поэтому и читаем мы на вывесках: мясная лавка FARШ, парк приключений ЭКСТРИМЛЭНД, а на детских футболках: «Спикай по-русски».

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»