К Новым Рубежам: Сотрудниками Госавтоинспекции проведено мероприятие по профилактике нарушений ПДД водителями пассажироперевозящего транспорта • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Горняк

К Новым Рубежам: Сотрудниками Госавтоинспекции проведено мероприятие по профилактике нарушений ПДД водителями пассажироперевозящего транспорта

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Сотрудниками ОГИБДД по Локтевскому району проведено профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

ГИБДД

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок Мероприятие проводилось с целью снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств. Сотрудники ОГИБДД обращали внимание на обеспечение безопасности перевозимых пассажиров. При проведении проверок автобусов, особое внимание было уделено соблюдению водителями режима труда и отдыха, отсутствию внесенных в конструкцию транспортного средства изменений, их техническому состоянию, своевременному прохождению технического осмотра, наличию у водителя необходимой категории в водительском удостоверении, наличию документов, подтверждающих законность осуществляемой перевозки пассажиров.

С начала 2021 года сотрудники ГИБДД проверили около 3 проверок, выявлено 1 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями общественного транспорта. Водители и должностные лица автопредприятий привлечены к административной ответственности.

Пассажирские перевозки находятся на постоянном контроле у Госавтоинспекции, профилактические мероприятия в данном направлении проводятся ежемесячно.

Уважаемые водители будьте внимательны, соблюдайте требования правил дорожного движения, берегите себя и своих пассажиров!

Автор: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району.

Газета «К Новым Рубежам»

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