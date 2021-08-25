К Новым Рубежам: Сохраним лес

В рамках национального проекта "Экология" в России с 21 августа по 30 ноября пройдет акция "Сохраним лес".

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В лесном фонде Алтайского края мероприятия пройдут с сентября по октябрь в 12 лесничествах. Начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Министерства природных ресурсов и экологии региона Игорь Дергачев рассказал: «Предварительно в ходе акции будет высажено около трех миллионов сеянцев сосны и ели на 112 участках общей площадью 1322 гектара. В зеленых субботниках запланировано участие около 600 человек. Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» состоится 30 сентября в Тягунском лесничестве, где на площади почти 5 гектаров будет высажено 9 тысяч 800 сеянцев ели сибирской».

Алтайский край традиционно принимает участие в акциях по посадке деревьев. В прошлом году к лесовосстановительной кампании «Сохраним лес» присоединились Алтайское, Боровлянское, Горно-Колыванское, Залесовское, Знаменское, Ларичихинское, Озеро-Кузнецовское, Панкрушихинское, Ракитовское, Ребрихинское, Тогульское, Тягунское и Чарышское лесничества. Несмотря на то что от участия добровольцев пришлось отказаться в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, силами лесоводов и немногочисленных местных жителей тогда высадили 3 миллиона 200 тысяч деревьев, в основном саженцев сосны. В отдельных лесничествах (Тогульское, Тягунское, Залесовское) на участках, предназначенных для лесовосстановления, дополнительно высаживали кедры и ели.

По итогам акции 2020 года Алтайский край опередили только Ленинградская область, где посадили 4 миллиона саженцев, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область (3,6 миллиона и 3,5 миллиона саженцев соответственно). Всего в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в 2020 году в России высадили 40 миллионов деревьев.

Поддержать экологическую инициативу можно в любом муниципалитете. Подробная информацияо местах и времени высадок будет размещаться на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, а также на официальном сайте акции «Сохраним лес».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»