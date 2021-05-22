К Новым Рубежам: Соединит берега

В середине мая на выезде из села Самарка начато долгожданное (особенно для жителей близлежащих сёл) строительство моста через Золотушку.

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Он заменит временную переправу, построенную более 30 лет назад, после сильного паводка, в ходе которого пострадал старый мост. В данный момент, как раз на том же месте, ведутся работы по бурению скважин под стойки современного, соответствующего всем требованиям грузоподъёмности, долговечности и безопасности железобетонного сооружения.

Когда мы приехали на место строи-тельства, на объекте шли работы по подготовке буронабивных скважин. Гусеничная буровая машина весом 56 тонн и высотой вышки 18 метров была заметна издалека, а вблизи просто поразила своими размерами и мощью. В этот день на объекте присутствовали представитель заказчика А.Б. Лавренов, начальник отдела мостов КГКУ «Алтайавтодор», генеральный директор субподрядной организации ООО «Строитель» В.А. Симаков. Принимал гостей А.Ю. Шавырин, главный инженер ООО «Строитель», ответственный за строительный контроль. Руководители и специалисты рассказали нам обо всех тонкостях столь масштабной для нашего района стройки.

«Строитель» занимается возведением мостов в Алтайском крае в течение трёх лет, его мастерами построены и отремонтированы десять объектов. У нас в районе предприятие работает по договору субподряда с Юго-Западным ДСУ. По словам руководителя субподрядчика В.А. Симакова, договор заключён до 31 января 2022 года, и будет исполнен в срок. Бригад строителей несколько, они работают вахтовым методом по 15 дней. В каждой бригаде восемь человек: механизаторы, экскаваторщики, крановщик, сварщики. Вся специализированная техника, в основном, своя, но в случае необходимости привлекается и сторонняя, по договорам. Например, в настоящее время здесь трудится наёмная бригада буровиков – они бурят скважины глубиной семь метров под опоры. Затем в них опустят каркас опор и забетонируют.

– Местность для строительства моста довольно интересная, – отмечает А.Ю. Шавырин, – суходолы, в которых весной бывает много воды. Для нас диковинно строить мост аж в три пролёта по 18 метров на сухом месте. Но, учитывая залповый сброс паводковых вод весной – более 500 кубометров в секунду, строительство сооружения такого размера вполне оправданно.

Артём Юрьевич подчеркнул, что существующий мост, длина которого всего 24 метра, с задачей пропуска талых вод весной всё же пока справлялся, но буквально на пределе своих возможностей. Он давно отслужил своё и не соответствует никаким нормативным требованиям, предъявляемым сегодня к подобным переправам. Потому в крае и принято решение строить новую, а не реконструировать старую. Новый объект будет иметь около 40% запаса паводковой нагрузки.

Протяжённость моста будет составлять 56 метров, ширина проезжей части – восемь метров, по обе её стороны пройдут 75-сантиметровые ленты тротуаров с барьерными ограждениями, которые защитят пешеходов. Предусмотрены также технологические лестничные сходы для ежегодного обследования специалистами во время весенне-осеннего осмотра и паводка. Рассчитано сооружение под современные нагрузки, его грузоподъемность составляет более ста тонн, расчётный срок эксплуатации – до 80 лет. Покрытие будет бетонным, подходы переходного типа, на 400 метров, щебёночные.

– Сооружение основания моста – самый сложный, трудоёмкий и ответственный процесс. Но сейчас есть возможность применить современные технологии, – поясняет мастер. – Ведь здесь уже ранее пытались строить мост. Забили сваи, они дошли до скалы, потому их не смогли закрепить. Нынешняя техника «берёт» и скальную породу, которая в дальнейшем примет на себя основную нагрузку сооружения и послужит надёжным основанием.

План поставок необходимых материалов, соответствующих ГОСТу, согласован и утверждён. Сейчас осуществляется подвоз и приобъектное складирование инертных материалов. В дальнейшем ожидаются поставки железобетонных балок с Новоалтайского завода мостовых конструкций. Начальник строительства уверен: все виды работ пройдут в соответствии с линейным календарным графиком.

В данное время для грузовых автомобилей предусмотрен объезд, а для «легковушек» организован проезд по существующему мосту. После завершения строительства эта старая переправа будет демонтирована.

Всего в алтайском крае 780 мостов регионального значения общей протяжённостью более 26 тысяч погонных метров. Теперь этот список пополнит и новый мост в Локтевском районе.

МНЕНИЕ

Представитель заказчика Андрей Борисович ЛАВРЕНОВ, начальник отдела мостов «Алтайавтодора»:

– Считаю, после завершения строительства данного моста проблем с паводком на этом участке уже не будет. Средства на его возведение в сумме около 90 млн. рублей выделены из краевого бюджета: 35 млн. на текущий год и 54 – на 2022-й. Если появятся дополнительные деньги к сумме этого года, постараемся завершить строительство объекта до конца 2021-го, чтобы весной можно было уже передвигаться по нему, не опасаясь паводковой ситуации. До 2024 года планируем работу ещё на нескольких объектах вашего района, которые в прошлом были построены хозспособом, а ныне устарели и требуют замены. Об исполнителе могу сказать следующее: «Строитель» имеет солидный опыт работы по ремонту и строительству мостов. Ребята надёжные, уверен – всё они сделают в срок и качественно, чтобы уже на этот объект не возвращаться. Ведь гарантийный срок эксплуатации объекта восемь лет, и подрядчик будет обязан устранить все возникающие в этот срок недочёты своей работы. Обслуживать же мост будет Локтевский филиал Юго-Западного ДСУ.

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Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»