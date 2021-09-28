К Новым Рубежам: Соцвыплаты — на карту «Мир»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1317 с 1 октября ряд социальных выплат будут осуществлять только на карту "Мир" или счета, не привязанные к картам.

.

Это касается ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет и при рождении третьего ребенка, пособия по уходу за ребенком или на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Также только на карту «Мир» будут перечислять социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Всем получателям этих социальных выплат рекомендуется сменить реквизиты для своевременного зачисления средств. Для этого нужно лично или по почте предоставить в управление социальной защиты населения по месту жительства заявление с указанием филиала банка и банковского счета (карты «Мир» или другого счета, не привязанного к картам), а также паспортных данных и адреса регистрации. Примеры заявлений размещены на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края https://www.aksp.ru/public_reception/blanki-zayavleniy.php.

Если ранее подавали заявление на получение выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, то изменить способ получения и платежные реквизиты для зачислений выплат можно на портале «Госуслуги», при этом не допускается отправка заявления о смене реквизитов в адрес управления социальной защиты населения по электронной почте.

Если карта «Мир» отсутствует, то банки могут использовать различные технологии. К примеру, Сбербанк эти средства зачислит на другой счет своего клиента, а если такого счета не окажется, автоматически откроет новый счет и зачислит на него поступившие средства. Другие банки могут направить средства на счет невыясненных поступлений на время проведения работы с гражданами по вопросу открытия карт и счетов, соответствующих законодательству. Право на социальные выплаты будет сохранено, а все поступления проведут в полном объеме.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru.

Газета «К Новым Рубежам»