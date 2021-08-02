К Новым Рубежам: Снимаю шляпку

В моём огороде у старого кленового пня появились красавцы с широкими белыми шляпками – первые грибы.

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Стоило лету побаловать нас дождями, как в лесополосах, в поле, а у кого-то и прямо в огороде пробились молоденькие грибочки, украсив своим скромным присутствием целые полянки. Вот уж поистине наступило раздолье для любителей «тихой охоты»!

Мечта любого грибника – грибная поляна, на которой его ждут крепенькие боровички. Впрочем, сойдут и маслята, и подтопольники, и другие прочие аппетитные носители шляпок. Вот и прочёсывают люди с корзинками километры загородных просторов ради вожделенной добычи. «Так это ж места знать надо, где грибы водятся», – скажете вы. Они и знают. А кто лишён грибного фанатизма, тот и на рынке может этим продуктом отовариться. Тут тебе и шампиньоны, и белые, и грузди… Удивляешься, где только «охотники» столько собирают? А ещё с вами обязательно поделятся рецептами приготовления жареных, тушёных, маринованных грибочков.

Но немногие знают, что грибы при правильном их применении способны, кроме разнообразия в меню, обеспечить нас ещё и лекарством. Возьмём белый гриб, он же боровик. Кардиологи, например, утверждают, что в нём много «сердечного» витамина РР, а это значит, что суп из свежих белых прекрасно подойдёт сердечникам, он поможет укрепить стенки миокарда. Ещё в белых грибах содержатся цинк, йод, медь и витамин В1 – элементы, необходимые для поддержания иммунитета. Много и солей железа. Так что гречка с боровиками – отличное средство для профилактики железодефицитной анемии.

А грузди, между прочим, единственный не животный источник витамина D. В народной медицине мочёные грузди считаются одним из лучших средств против камней в почках. Также эти грибы содержат вещества, подобные антибиотикам: они укрепляют слизистые оболочки бронхов и лёгких.

Лисички стимулируют работу органов иммунной системы, полезны они и при диабете. Кстати, это единственные грибы, которые не накапливают, а выводят из организма радионуклиды. И ещё благодаря лисичкам можно избавиться от кишечных паразитов.

У опёнка свои плюсы: всего 100 граммов опят могут удовлетворить суточную потребность человека в цинке и меди. Причём неважно, как они будут приготовлены, потому что полезные микроэлементы из них не уходят ни при варке, ни при жарке.

В Японии 30% всех противораковых лекарств – препараты на основе целебных грибов. В экспериментах местных медиков они показывали уровень торможения роста опухолей на 72-92%!

Конечно, грибнику надо быть полностью уверенным в своём умении отличать съедобные грибы от несъедобных. А в остальном – удачной всем нам «охоты». И, пожалуй, не лишним будет, снимая шляпки, снять перед этими уникальными дарами природы шляпу. Пусть хотя бы мысленно.

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»