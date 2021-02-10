К Новым Рубежам: С 8 февраля начинается прием документов для участия в региональном этапе конкурса "Воспитатель года Алтая – 2021" • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Региональный профессиональный конкурс "Воспитатель года Алтая – 2021" традиционно состоит из трёх этапов – заочного и двух очных.

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Для участия в заочном этапе, муниципальным органам управления образованием необходимо направить пакет документов в организационный комитет конкурса с 8 по 25 февраля по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, каб. 127 (Министерство образования и науки Алтайского края).

В ходе заочного этапа члены профессионального жюри будут оценивать два задания: «Интернет-портфолио» и «Визитная карточка». При оценке интернет-ресурса учитывается его актуальность, информативность, тематическая организованность контента, отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов, а через конкурсное испытание «Визитная карточка «Я – педагог» конкурсант должен продемонстрировать свои профессиональные достижения с использованием информационно-коммуникационных технологий.

26 марта 2021 года для участников очного этапа будет организован семинар-практикум «Современный педагог дошкольного образования: составляющие успеха», в рамках которого 15 победителей заочного этапа смогут познакомиться с базовыми площадками конкурса, встретиться с организаторами и абсолютными победителями конкурсов прошлых лет, получить практические навыки при подготовке к конкурсным испытаниям.

Финальные мероприятия конкурса «Воспитатель года Алтая – 2021» пройдут с 5 по 9 апреля, по их итогам абсолютный победитель будет награжден денежной премией в размере 200 тысяч рублей. За второе и третье место воспитатели награждаются денежной премией 60 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

С порядком и программой проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Алтайского края: http://www.educaltai.ru/education/preschool_education/contests/2021/

Справка:

Профессиональный конкурс «Воспитатель года Алтая» ежегодно про-водится в рамках реализации мероприятий Государственной Программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»

Он призван способствовать формированию позитивного общественно-го мнения о профессии педагога детского сада, обновлению и совершенствованию системы дошкольного образования в Алтайском крае, повышению уровня профессионального мастерства педагогов, созданию возможностей для реализации их творческого потенциала, поддержки творчески мыслящих воспитателей.

Автор: При подготовке материала использовалась информация Министерства образования и науки Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»