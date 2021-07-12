К Новым Рубежам: С 28 июня изменились условия предоставления ежемесячного пособия на ребенка

Теперь при определении права на выплату учитываются не только доходы семьи, но и ее имущественная обеспеченность.

.

Пособие на детей из многодетных семей назначается при наличии у заявителя действующей на дату обращения справки, определяющей статус многодетной семьи, нуждающейся в дополнительных мерах социальной поддержки. Кроме того, изменился период, за который учитывается доход: он составляет 12 месяцев, отсчет 12-месячного периода начинается за 4 месяца до подачи заявления. Пособие назначается на один год, по истечении которого необходимо подать новое заявление.

«Порядок определения права на ежемесячное пособие стал аналогичным порядку определения права на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — уточняют в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Обратиться за назначением ежемесячного пособия можно в Многофункциональный центр и его филиалы или в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания).

Изменения коснутся получателей выплаты при новом обращении. Тем, кому ежемесячное пособие назначено, не нужно переоформлять его с учетом новых требований до окончания периода назначения.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»