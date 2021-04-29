ГОРНЯК22 30.04.2021
Горняк

К Новым Рубежам: С 28 апреля в Алтайском крае введен особый противопожарный режим

Горняк22
16 часов Ago

Особый противопожарный режим — временное и дополнительное требование пожарной безопасности, который введен Постановлением Правительства Алтайского края №144.

ОППР

В период действия особого противопожарного режима запрещено:

• посещение гражданами лесов;

• использование фейерверков;

• разведение костров;

• проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального запаса, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях.

• эксплуатация агрегатов, автомобилей или иной моторной техники с неисправной выхлопной системой, что может привести к возгоранию сухой травы.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влекут за собой административную ответственность. Штрафы повышенного размера прописаны в ч.3 ст. 8.32 КоАП РФ.

– на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;

– на должностных лиц — от 20000 до 40000 рублей;

– на юридических лиц — от 300000 до 500000 рублей.

О возгораниях в лесу жители региона могут сообщить по телефонам:

• 01 — единая служба спасения (с мобильного — 101, 112);

• 8 (3852) 63-66-40 — региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края;

• 8-800-100-94-00 — прямая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный).

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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