К Новым Рубежам: С 2022 года вводится запрет на вывоз необработанной древесины

Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин. Полный запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. Новое ограничение связано с политикой декриминализации лесной отрасли.

.

Древесину хвойных и ценных лиственных пород нельзя будет вывозить за пределы страны в необработанном или грубо обработанном виде.

Древесина, добываемая в Алтайском крае, проходит обработку на местных деревоперерабатывающих предприятиях. Несколько лесных компаний работают по принципу безотходного производства.

О введении запрета управление лесами заранее проинформировало лесничества и арендаторов лесных участков. Контроль деятельности арендаторов осуществляют госинспекторы по лесному и пожарному надзору Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. В случае выявления лесонарушений незамедлительно принимаются меры административного реагирования.

Сигналы о лесорубах, вызывающих подозрение, принимает управление лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Телефон приемной: 8 (3852) 35-47-09. Также можно обратиться на региональную горячую линию: 8(3852) 63-66-40.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края

Газета «К Новым Рубежам»