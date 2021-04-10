К Новым Рубежам: С 20 по 23 мая на барнаульском гребном канале пройдёт II этап Кубка мира по гребле на байдарке и каноэ

Впервые в Барнауле! Соревнования высочайшего мирового уровня: будет разыграно 6 путёвок на Олимпиаду в Токио, участвуют 400 ведущих спортсменов из 50 стран.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Бесплатная доставка автобусом на гребной канал от речного вокзала (по предъявлении билета на Кубок мира).

Розыгрыш призов среди зрителей (квартира в Барнауле, автомобиль).

Билеты на соревнования продаются отдельно на каждый день. Цена: 200 рублей – на трибуну, 100 рублей – в зрительскую зону без места на трибуне. Дети до 5 лет бесплатно.

Уже сейчас купить билеты можно через интернет: https://barnaul.kassy.ru/events/sport/range-2021-05/, а также в кассах в пяти торговых центрах: «Лента» (на Власихинской), «Европа», «Пионер», «БУМ», «Весна».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»