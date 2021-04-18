К Новым Рубежам: Российские студенческие отряды приглашают студентов на работу в Крым и на атомные станции

Российские студенческие отряды уже 15 лет помогают студентам получить первый опыт в профессии, не бояться ответственности, начать самостоятельную жизнь и заработать свою первую зарплату.

РСО

РСО – это работа для студентов на самых масштабных проектах страны.

Можно выбрать свое направление деятельности и поехать на проект на два месяца. Уже сейчас открыт набор на всероссийские трудовые проекты, студентов ждут во всероссийских сервисных отрядах для работы в крупных гостиничных комплексах Крыма, на всероссийские студенческие стройки на объектах Госкорпорации «Росатом». Но можно выбрать и проекты регионального уровня и не уезжать далеко от дома.

Чтобы поехать на трудовой проект со студенческим отрядом нужно заполнить анкету на сайте трудкрут.рф и ждать ответа. А можно самостоятельно найти на сайте координаты Алтайского регионального отделения РСО и лично обратиться к ним.

Работа в составе студенческого отряда — это официальное трудоустройство и «белая» зарплата. Существует система компенсаций затрат на проезд и проживание от работодателя, также можно получить дополнительную рабочую специальность. Но, главное, что работа в составе студенческого отряда – это настоящая студенческая атмосфера. Это коллектив единомышленников, активный досуг и новые возможности для личностного роста: творческие и спортивные фестивали, путешествия по стране, песни у костра, социальные акции.

Заполняй анкету и присоединяйся. Лучшее лето ждет тебя.

Наши соц. сети:

https://vk.com/rso_official

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Колл-центр РСО для оставшихся вопросов: 8 800 770 0117.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»