К Новым Рубежам: Росреестр обращает внимание граждан на необходимость оформления границ земельных участков

Управление Росреестра по Алтайскому краю информирует население о необходимости установления границ земельных участков в соответствии требованиями действующего законодательства.

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Для установления границ земельных участков следует обратиться к кадастровому инженеру, который проведет кадастровые работы по определению площади и координат границ земельного участка.

Перед заключением договора с кадастровым инженером советуем проверить информацию о нём на сайте Росреестра www.rosreestr.ru c помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Здесь также можно узнать о качестве работы этих специалистов, оценить результаты их профессиональной деятельности.

Кроме того, деятельность кадастрового инженера контролируется соответствующей саморегулируемой организацией (СРО), в которой обязан состоять кадастровый инженер.

При необходимости уточнить информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков можно получить из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости.

За получением данной выписки можно обратиться в любой офис приёма Краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края», подав запрос

о предоставлении сведений, внесённых в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того, информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков можно увидеть на общедоступном Интернет-ресурсе — публичной кадастровой карте Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru).

Автор: Рубцовский отдел Управления Росреестра по Алтайскому краю.

Газета «К Новым Рубежам»