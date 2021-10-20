К Новым Рубежам: Родители более 340 тысяч детей в Алтайском крае получили единовременную выплату к новому учебному году

В регионе единовременную выплату 10 тысяч рублей получили родители 341 616 детей. Это более 98 процентов в соотношении с прогнозным числом ребят, имеющих право на такую форму поддержки.

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Граждане, которые еще не обращались с заявлением о единовременной выплате на детей школьного возраста, могут это сделать до 1 ноября 2021 года. Выплата предоставляется семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающимся в школе или интернате. Финансовая поддержка распространяется на детей, которым шесть лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет и 23 года — не ранее 3 июля 2021 года. Родители и дети, на которых оформляется выплата, должны иметь российское гражданство и проживать в Российской Федерации.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких документов для этого не требуется, поскольку все необходимые сведения в других учреждениях и организациях Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Если выплата полагается на нескольких детей в семье, то также заполняется одно заявление, в котором указывается каждый ребенок. Доставка единовременной выплаты производится только на банковский счет, реквизиты которого нужно указать в заявлении.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»