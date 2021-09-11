К Новым Рубежам: Ребятишкам на радость

В Горняке продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

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На пустыре возле дома по улице Миронова, 109 появилась благоустроенная детская игровая площадка с универсальным спортивным комплексом. Теперь сюда приходят крохи, держа за руки своих родителей, и ребята постарше, поэтому до позднего вечера площадка шумит голосами неугомонных мальчишек и девчонок. А успокаивается она от степенных бесед пенсионеров на удобных лавочках. Здесь хорошо всем. Парк отвечает интересам всех жителей микрорайона.

Начало строительства детской площадки «Рубежка» освещала ещё весной. Тогда территорию возле дома №109 по улице Миронова только расчистили от кустарника, засыпали щебнем. Представление о будущей площадке, конечно, имелось, но результат благоустройства превзошел все ожидания. Парк получился современным, ярким и безопасным. Здесь всё продумано и учтено. По периметру парка – ровные, удобные дорожки, выложенные тротуарной плиткой. Есть возможность спокойно посидеть на лавочках или диванах-качелях. Установлены фонари, которые с наступлением темноты освещаю парк, но имеют ограничение по времени, чтобы не беспокоить проживающих поблизости горожан в ночное время.

Сама площадка разделена на несколько зон. Первая – это игровая, она предназначена для детворы. Вот уж где им простор – опробовать все горки, качели, повозиться в песочнице. По соседству находится огороженный четырехметровым забором спортивный универсальный комплекс – для игр в футбол, баскетбол, волейбол. Любители тренажеров уже по достоинству оценили площадку для воркаута.

– Вопрос развития инфраструктуры в городе важен, – говорит заместитель главы администрации Горняка А.В. Дощинский, – и мы решили начать с обустройства детских и спортивных городков. В дальнейшем будем продолжать двигаться в этом направлении. В этом году благоустроили сразу две территории – это площадка в микрорайоне, параллельно подобные работы велись на фабричке, на пересечении улицы Титова и переулка Станционного, где также обустроена детская площадка. На реализацию этих двух объектов выделено более восьми миллионов рублей. В следующем году появятся спортивные комплексы в районе элеватора и известкового посёлка. Надеемся, местные жители оценят труды и будут бережно относиться к тому, что для них создают.

По словам Андрея Викторовича, детская площадка в микрорайоне полностью готова для детворы, остаются последние штрихи благоустройства. На этой неделе завезли пятнадцать КамАЗов земли, разровняли её силами работников КДЦ им. Н.Островского, теперь предстоит посадить газонную траву и десять саженцев хвойных деревьев.

– Хочется, понимания со стороны горожан, – добавил А.В. Дощинский, – выходили с предложением трудового участия местных жителей, но, к сожалению, откликнулись только двое мужчин из соседнего дома, пришли и помогли разровнять землю. А на следующий год не мешало бы в вазонах посадить цветы.

Каждый день на площадке собирается много детей. Ребятишки приходят со всего микрорайона. И это неудивительно: детский парк полон развлечений, и всем здесь хватает места.

– Мы сюда приходим каждый день, – наперебой кричат дети, находящиеся на площадке, – иногда даже сразу после школы забегаем, но чаще – вечерами, когда все уроки сделаем. Нам очень нравится кататься на каруселях, качелях, съезжать с горок.

– Мои дети такие непоседы, – поделилась мама двух мальчишек Светлана, – раньше выйдешь на улицу и не знаешь, чем их занять и увлечь. С появлением спортивно-игрового комплекса этот вопрос отпал сам собой, теперь все вечера мы проводим здесь: ребятишкам интересно, и, что очень важно, безопасно. На соседней площадке мальчишки постарше гоняют футбольный мяч, но никто никому не мешает. Тренажёры также не пустуют, здесь частенько приобщаются к здоровому образу жизни и родители детей.

– Мы благодарны всем, кто подарил нашим детям такой большой и полезный подарок, – присоединилась к разговору ещё одна мамочка, – ведь именно во время совместной игры и отдыха на дет-ской площадке наши дети учатся общаться, уступать, завоевывать, побеждать и достойно проигрывать.

Главное – детвора счастлива. Подарок ребятишки оценили на круглую пятёрку с плюсом. Наше детство было таким же насыщенным и весёлым временем, но, наверное, не таким ярким. Разве можно сравнивать наши деревянные горки и качели с оборудованием современных детских площадок. Так что нам, взрослым, остаётся только сожалеть о том, что мы давным-давно выросли. И пусть наши дети будут счастливее нас, пусть им достанется всё самое лучшее.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»