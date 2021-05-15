К Новым Рубежам: Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому

Стихотворение средневекового поэта Себастьяна Бранта, начало которого вынесено в заголовок, явно будет актуальным всегда.

.

Ещё один весьма известный автор, Лев Толстой, писал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга», и с этим также трудно не согласиться.

Директор гимназии №3 Горняка С.У. Тютикова семьи своих учеников, активно участвующие в жизни образовательного учреждения, оказывающие помощь в социализации и воспитании школьников, называет семьями правильными. Родители в них, по словам Светланы Ульфатовны, держа руку на пульсе школьной жизни, являются опорой и поддержкой классному руководителю во всех школьных делах. А часто и сами проявляют инициативу в организации тех или иных мероприятий. Такие семьи тоже похожи друг на друга, в их основе – любовь, дружба, общие для старших и младших поколений заботы и радости, неравнодушие взрослых к жизни и судьбе своих детей.

Вот, например, семья Гришуниных: папа Владимир Михайлович, мама Марина Викторовна и две их дочери – пятиклассница Валерия и пятилетняя Полина. Родители девочек отличаются активной жизненной позицией, потому нет ничего удивительного в том, что кроме воспитания и всестороннего развития своих детей, преуспевают в профессиональной деятельности, находят время для участия в жизни посёлка Кировского и города Горняка, гимназии и детского сада. Они всегда готовы откликнуться на любую инициативу или предложить свою, при необходимости прийти на помощь. Папа и мама девочек на всё находят силы и время, всё делают сообща.

– Так заведено в нашей семье, так всегда и было, – говорит, улыбаясь, Марина Викторовна, – мама у нас в курсе всех дел, ей всё интересно. А где мама, там и папа! Если необходимо мужское участие, мужская сила – хоть для решения школьных дел, хоть дет-садовских, – муж всегда готов помочь. Что может быть по-другому, и мне, и ему даже представить сложно.

По словам классного руководителя Валерии Н.М. Вихровой, Марина Викторовна настоящая хранительница семейного очага, её любви и заботы хватает не только собственной семье, но и всему Кировскому посёлку, главой администрации которого она является, а также коллективу 5б класса, в котором учится старшая дочь. М.В. Гришунина – бессменный член родительского комитета и в школе, и в детском саду.

– Помочь с организацией школьного праздника, стать наблюдателем на ВПР, поучаствовать в школьной ярмарке, новогоднем представлении или приготовить для всех детей класса георгиевские ленты ко Дню По- беды, флажки для Первомая, – рассказывает Наталья Михайловна, – за всем этим к Марине Викторовне! У неё в руках горит любое дело, а своими интересом и жизнелюбием она буквально подзаряжает всех вокруг!

Так же хорошо классный руководитель отзывается и о главе семьи Гришуниных Владимире Михайловиче:

– Не пропускает ни одного родительского собрания, является председателем школьного волонтёрского отряда «Горячие сердца отцов». И его сердце, действительно, пылает неиссякаемой энергией, страстным желанием поделиться собственным опытом. Он с удовольствием общается с учениками гимназии, недавно провёл для них экскурсию в котельную, где рассказал ребятам, как тепло поступает в их дома.

Как отметила завуч гимназии Т.Г. Гонтарева, задумка создать волонтёрский отряд отцов возникла в поисках способов решения непростых вопросов социализации детей:

– Ведь обычно воспитанием ребятишек занимаются мамы: это они посещают родительские собрания, школьные мероприятия и т.д. А школьникам не хватает общения именно с мужчинами – их участия, личного примера и поддержки. Вот мы и решили привлечь к школьной жизни отцов, а затем нашли и метод: создать из пап волонтёрский отряд. Первоначально из родителей ребят в 19 классах на нашу задумку откликнулись 11 отцов, в том числе и Владимир Михайлович. Сейчас их уже 15!

В прошлом году, когда из-за пандемии в образовательных учреждениях был введён дистант, В.М. Гришунин одним из первых среди родителей учеников гимназии принял участие во всероссийской акции «Спасибо, учитель», записав видеоролик со словами поддержки и благодарности.

Старшая дочь Валерия – под стать папе с мамой. Она прилежная ученица и активистка. Человек творческий, занимается в ДШИ музыкой и танцами. Несмотря на свой достаточно юный возраст, имеет и первые значительные достижения: успех в районном этапе всероссийского конкурса сочинений к 75-летию Победы, призовое место в конкурсе рисунков в рамках ежегодных ломоносовских чтений.

Младшая, Полинка, пока посещает детский сад, а остальное время проводит в кругу семьи, где ей уделяют максимум внимания. Мама призналась – и на развитие творческих способностей младшей дочери родители имеют определённые виды, но пусть ещё немножко подрастёт, сориентируется в том, что ей больше нравится. И нет никаких сомнений: во всех добрых Полининых начинаниях мама, папа и старшая сестра всегда будут готовы поддержать её и прийти, если надо, на помощь.

Супруги Гришунины стараются делать для детей всё возможное и считают, что ничего не бывает важнее семьи, тёплого уютного дома, где тебя всегда поймут, поддержат, посочувствуют. Семья – это первая школа жизни для детей, всё, что они усвоят здесь, станет их собственной системой ценностей. Потому Владимир Михайлович и Марина Викторовна стараются своим примером воспитывать в дочерях доброту, трудолюбие, уважение к окружающим, аккуратность, честность и любовь к жизни.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»