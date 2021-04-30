ГОРНЯК22 30.04.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Развитие речного транспорта в Алтайском крае согласуется с национальным проектом, разрабатываемом по поручению Президента России

Горняк22
8 часов Ago

В ходе представления отчетного доклада на сессии АКЗС, Виктор Томенко сообщил, что в последние годы значительные ресурсы в регионе направляются на развитие водного транспорта.

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«На основе государственно-частного партнерства мы продолжаем реализацию уникального проекта по развитию водного транспорта. Вложение бюджетных средств в расчистку русла Оби и нижнего течения рек Катунь и Бии позволяет ежегодно увеличивать грузооборот водного транспорта. За три последних года перевезено более 3 миллионов тонн грузов, что позволило перенаправить с автомобильных дорог на водный транспорт более 136 тысяч грузовых машин и снизить нагрузку на автомагистрали.

Одно из новых поручений Президента страны – разработка национального проекта «Внутренний водный транспорт», направленного на развитие речной отрасти. Все мероприятия, выполняемые в Алтайском крае, согласуются с концепцией будущего нацпроекта», — сообщил Губернатор.

Значительные ресурсы направляются на развитие авиа- и железнодорожного сообщения.

В рамках сотрудничества с Российскими железными дорогами идет повышение безопасности и комфортности услуг пригородного железнодорожного сообщения. «Результат этой работы — обновлен парк пассажирских вагонов в 2020 году на 45 процентов (на 24 единицы). Общая стоимость инвестиций в этот проект — более 1 миллиарда рублей», — отметил Губернатор.

Продолжает расширяться география субсидируемых из краевого бюджета авиаперелетов. «Если в 2017 году было только одно направление (Томск), то сейчас их шесть. В 2020 году к Казани и Красноярску добавились маршруты до Омска и Новосибирска, а также в текущем году – до Екатеринбурга», — напомнил он. Несмотря на ограничительные меры, наблюдается устойчивый рост пассажирооборота на этих маршрутах: в 2020 году (по сравнению с 2019 годом) он увеличился более чем в 2,6 раза (с 13,5 до 35,5 тысячи человек).

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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