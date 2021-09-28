К Новым Рубежам: Путин поручил выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Президентом подписан указ о предоставлении в 2021 году единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

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Все они должны постоянно проживать на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты (Указ вступает в силу со дня его подписания).

В Алтайском крае по состоянию на 1 сентября проживает 160 граждан, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Выплата будет осуществлена беззаявительно Пенсионным Фондом после утверждения Правил выплат.

Справочно: «Дорога жизни» – единственная в годы Великой Отечественной войны транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной. Официально эта ледовая трасса называлась «Военно-автомобильная дорога № 101». Автомобильное движение по ледовой дороге из окруженного фашистами Ленинграда открылось 22 ноября 1941 года. По «Дороге жизни» в блокадный город доставляли продукты, вывозили раненых, женщин, стариков и детей.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»