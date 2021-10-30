К Новым Рубежам: Пусть повезёт тем, кто везёт

В нашем районе общественный транспорт представлен двумя автобусными предприятиями. ООО "Перевозчик" обслуживает междугородние рейсы, МАУ "Пассажирские перевозки" – городские и внутрирайонные маршруты.

. А.А. Башкиров.

Руководит ими хрупкая с виду, но сильная духом женщина: Л.В. СТРЮЦ взяла на себя ответственность за обеспечение пассажиров района автобусным сообщением и с честью выдерживает все невзгоды современной действительности.

Как известно, отрасль эта в целом по стране переживает не лучшие времена – практически изработал свой ресурс автобусный парк, растут цены на ГСМ и запчасти, заметно снижение пассажиропотока, всё острее конкуренция с перевозчиками-нелегалами. Как нашим местным предприятиям в подобных условиях удаётся удерживаться на плаву? Накануне Дня автомобилиста мы и об этом поговорили с руководителем «Перевозчика» и «Пассажирских перевозок».

– Лариса Витальевна, завершая год, с какими итогами подошли к очередному профессиональному празднику?

– Особо хвалиться нечем. Пока держимся, но радужной ситуацию не назовёшь. Если взять ООО «Перевозчик», пассажиропоток в 2020-м снизился по сравнению с предыдущим годом на 53%, а нынче и вовсе – за 9 месяцев перевезли лишь около 7900 пассажиров. Весной автобус в Барнаул на десять утра ходил лишь три раза в неделю. С конца июня вошли в привычный график: по маршруту «Горняк – Барнаул» и обратно стал отправляться каждое утро, кроме субботы, также открыли ночной рейс по понедельникам, средам и пятницам. Поскольку у нас сейчас два маршрута на Барнаул, где задействованы четыре автобуса и четыре водителя, рейсы в Рубцовск обслуживаются силами рубцовских и барнаульских перевозчиков. Этого достаточно, так как пассажиров немного.

– Есть ли что-то, чем можете похвалиться?

– Есть, конечно! В этом году приобрели новую 16-местную «Газель». Сделали это, в первую очередь, чтобы снизить затраты. Теперь микроавтобус ходит в ночные рейсы: и по количеству мест это оптимальный вариант, и не приходится гонять лишний раз большие, не новые уже автобусы. Доверили «Газель» стажисту предприятия Юрию Алексеевичу Ерышеву. К слову, по-настоящему мы похвастаться можем, пожалуй, именно кадрами. В «Перевозчике» люди надёжные, они никогда не подведут, на них можно рассчитывать. Наши водители пришли работать после школы, армии тогда ещё в Локтевское АТП. У большинства стаж – тридцать с лишним лет. Если б они не следили за своими автобусами днями и ночами, не ремонтировали их постоянно, предприятие и не выжило бы. Большое им спасибо! Это Александр Алексеевич Башкиров, Юрий Алексеевич Ерышев, Николай Михайлович Петухов. Не так давно ушли на пенсию Александр Николаевич Стациенко и Пётр Александрович Коробкин – теперь мы их пригласили поработать в МАУ, поскольку там с водителями до этих пор была настоящая беда. Также уже два года в МАУ трудится Владимир Ильич Бускин, тоже из «Перевозчика». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и наших ветеранов: Николая Николаевича Коробкина, Геннадия Александровича Понеделко, – за многолетний труд на благо родного предприятия и района.

– Как обстоят дела в МАУ «Пассажирские перевозки»?

– Мы делаем всё для того, чтобы оправдать доверие пассажиров. Сейчас, когда в коллективе надёжные проверенные люди, думаю, всё получится. Бывают и поломки техники, конечно, – ремонтируем буквально на ходу. Ну, или на замену автобуса уходит 30-40 минут, и транспорт снова на линии. Избавляемся от такого момента, когда люди выходят на остановку и гадают: ходит сегодня автобус или нет? Он придёт в любом случае, мы очень стараемся, чтобы было именно так. Хотя трудностей по-прежнему достаточно. Своих денег в МАУ не хватает, только на заправку и мелкий ремонт. Пассажиропоток также снизился практически в два раза.

– Есть ли свет в конце туннеля? Каковы надежды, планы, пер-спективы?

– Если говорить о туннелях в буквальном смысле, не может не радовать факт, что минувшей зимой уже практически не было проблем, с которыми мы столкнулись на год раньше – тогда в любой снегопад напрочь забивало снегом вторчермет, да и на улицах города случались трудности с проездом. С помощью районной исполнительной власти и под её контролем данный вопрос, считаю, решён. В зимний сезон 2020-21 года дорожники и муниципалитет работали слаженно, расчищали дороги по автобусным маршрутам с самого утра. Задержки случались, но не такие значительные, как годом ранее. А планы и надежды у нас сейчас связаны с обещанием, что край поможет муниципалитету автобусами: как было объявлено, они должны прийти до конца текущего года. Если действительно дадут обещанные восемь единиц, муниципальному перевозчику можно будет подумать об открытии маршрутов ещё по нескольким направлениям. При этом вновь обозначится проблема с водителями, но, надеюсь, мы сможем её решить.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Все двери передо мной были открыты, – размышляет водитель Александр Алексеевич Башкиров, – но хотел работать именно на автобусе. Устроился в Локтевское АТП, потом был «Автомобилист», а уже потом «Перевозчик». И вот так, незаметно, за штурвалом автобуса прошло уже 32 года…

Вспоминая минувшие времена, наш собеседник замечает, что раньше было всё по-другому: большое предприятие и, соответственно, большой трудовой коллектив; парк автобусов, автоколонна грузовых автомобилей, МТС, где в две смены трудились слесари. И, конечно же, множество марш-рутов – по городу, району, междугородних.

– Ежедневно, – говорит он, – с нашей автостанции ходили автобусы в Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Змеиногорск, семь рейсов в Рубцовск. Попроще было и с запчастями, с ремонтом. Сейчас у нас остались сварщик Александр Иванович Кузьмин и автоэлектрик Василий Алексеевич Кульшин. Оба уже пенсионеры, но всегда нам помогают. Нынче-то за свой автобус каждый водитель полно-стью отвечает сам. Впрочем, мы на работе уже как дома, даже в выходной идёшь в гараж: после каждого рейса надо прибрать и помыть в салоне, если необходимо, произвести ремонт.

Сейчас на автопредприятии у А.А. Башкирова – самый большой автобус, «Kia Granbird» на 43 места. И свой профессиональный праздник Александр Алексеевич также встретит за рулём, в очередном рейсе.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»