К Новым Рубежам: Проголосуйте на Госуслугах за село, куда следует провести связь

На сайте Госуслуг появилась форма для голосования за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному Интернету в 2022 году и проведут мобильную связь, если её там не было.

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В Алтайском крае в число «счастливчиков» попадут 48 сёл с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Для участия в голосовании гражданину нужна подтверждённая учетная запись на Госуслугах и постоянная регистрация в Алтайском крае. Можно голосовать как самим жителям сёл, так родственникам, друзьям и знакомым, которые не проживают в интересующем населённом пункте, но хотели бы, чтобы связь там появилась.

Проголосуй здесь!

Возникает законный вопрос: «Как проголосовать на Госуслугах жителям села, где в принципе нет Интернета?». В этом случае предусмотрена возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта, в который требуется провести связь (адресат Минцифры России 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2).

Голосование началось 5 октября и продлится до 15 ноября. Результаты народного выбора будут объявлены 24 декабря. Мы будет информировать о промежуточных итогах голосования.

Всё зависит от нашей активности!

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»