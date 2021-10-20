К Новым Рубежам: Проголосуйте на Госуслугах за село, куда следует провести связь
На сайте Госуслуг появилась форма для голосования за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному Интернету в 2022 году и проведут мобильную связь, если её там не было.
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В Алтайском крае в число «счастливчиков» попадут 48 сёл с численностью жителей от 100 до 500 человек.
Для участия в голосовании гражданину нужна подтверждённая учетная запись на Госуслугах и постоянная регистрация в Алтайском крае. Можно голосовать как самим жителям сёл, так родственникам, друзьям и знакомым, которые не проживают в интересующем населённом пункте, но хотели бы, чтобы связь там появилась.
Проголосуй здесь!
Жми!
Возникает законный вопрос: «Как проголосовать на Госуслугах жителям села, где в принципе нет Интернета?». В этом случае предусмотрена возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта, в который требуется провести связь (адресат Минцифры России 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2).
Голосование началось 5 октября и продлится до 15 ноября. Результаты народного выбора будут объявлены 24 декабря. Мы будет информировать о промежуточных итогах голосования.
Всё зависит от нашей активности!
Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.