ГОРНЯК22 27.05.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Проголосуй за благоустройство общественной территории в Горняке

Горняк22
5 часов Ago

До 30 мая продлится голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Горняк".

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Администрация города Горняка предлагает всем заинтересованным, принять участие в выборе территорий, их три.

1. Детская площадка с универсальным спортивным комплексом по ул. Комсомольская (Элеватор).

2. Детская площадка с воркаунт зоной по ул.Строительная (известковый).

Ссылка для голосования
Проголосовать!

3. Благоустройство пешеходной зоны городского парка с устройством детской игровой площадки.

Принять участие в решении вопросов развития городской среды могут граждане в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Горняка.

Проголосовать можно на официальном сайте Администрации Локтевского района по следующей ссылке http://www.loktevskiy-rn.ru/polls.php?copylenco=opros

Автор: МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам".

Газета «К Новым Рубежам»

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