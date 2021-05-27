К Новым Рубежам: Проголосуй за благоустройство общественной территории в Горняке
До 30 мая продлится голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Горняк".
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Администрация города Горняка предлагает всем заинтересованным, принять участие в выборе территорий, их три.
1. Детская площадка с универсальным спортивным комплексом по ул. Комсомольская (Элеватор).
2. Детская площадка с воркаунт зоной по ул.Строительная (известковый).
Ссылка для голосования
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3. Благоустройство пешеходной зоны городского парка с устройством детской игровой площадки.
Принять участие в решении вопросов развития городской среды могут граждане в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Горняка.
Проголосовать можно на официальном сайте Администрации Локтевского района по следующей ссылке http://www.loktevskiy-rn.ru/polls.php?copylenco=opros
Автор: МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам".