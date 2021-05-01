К Новым Рубежам: Продолжается заявочная кампания Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Прием заявок на конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий продлится до 12 мая.

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Справка:

Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ежегодно в нем принимают участие молодые люди из самых разных уголков страны: специалисты и предприниматели, школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые, лидеры местных сообществ и общественные деятели.Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях.

Этотсезон конкурса посвящен Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос.До 11 июля экспертное жюри определит участников очного этапа. Очный тур для участников проекта пройдет с 12 июля по 30 сентября. Награждение авторов лучших проектов состоится в декабре 2021 года.

Для участия в конкурсе необходимо:

• Ознакомиться с номинациями, выбрать подходящую на сайте moyastrana.ru.

• Быть не моложе 14 лет и не старше 35 лет (за исключением номинации «Моя педагогическая инициатива», которая не имеет возрастных ограничений).

• Внимательно прочитать: требования к конкурсным работам, сроки и порядок проведения конкурса.

• Создать личный кабинет.

• Подготовить проект и описать его в личном кабинете.

• Заполнить Заявку на участие в Конкурсе.

• Желательно: получить рекомендательное письмо от заинтересованных структур (органы государственной власти, местного самоуправления, общественные объединения, бизнес-структуры).

• Проверить полноту и правильность заявки в личном кабинете.

• Успеть до 12 мая 2021 года загрузить все материалы через личный кабинет.

• Следить за новостями конкурса в официальных группах:

https://vk.com/m_s_m_r

• https://www.facebook.com/konkursmoyastrana

И верить в победу!

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»